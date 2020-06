Inter-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter sfida il Brescia nella 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Inter di Antonio Conte sfida il Brescia di Diego López nel Derby lombardo della 29ª giornata di . I milanesi sono terzi in classifica con 61 punti, frutto di 18 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, e hanno 4 lunghezze di ritardo sulla , 2ª, e 4 lunghezze di vantaggio sull' , 4ª. Per quanto riguarda la Leonessa, la squadra del presidente Cellino è ultima in classifica assieme alla a quota 18 punti, con un cammino di 4 vittorie, 6 pareggi e 18 k.o.

Le due formazioni si sono affrontate 22 volte in Serie A in casa dei nerazzurri, con un bilancio nettamente favorevole a questi ultimi con 16 successi, 5 pareggi e una sola affermazione bresciana. Quest'ultima risale al 29 febbraio del 2004, quando la squadra di De Biasi superò 3-1 al Meazza i nerazzurri di Zaccheroni, passati in vantaggio con un goal di Stankovic ma poi travolti da una doppietta dell'Airone Caracciolo e da una rete di Del Nero.

Il potente centravanti belga Romelu Lukaku è il bomber dei nerazzurri con 19 centri stagionali, mentre Alfredo Donnarumma ha superato Mario Balotelli come giocatore più prolifico delle Rondinelle con 6 reti all'attivo.

L'Inter ha ottenuto una sconfitta, 2 vittorie, fra cui la recente rimonta sul Parma, e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate, il Brescia invece ha rimediato 2 sconfitte e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 4 partite giocate. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-BRESCIA

Inter-Brescia si disputerà la sera di mercoledì 1 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, e in assenza di tifosi, per rispetto del protocollo per contrastare l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 46ª in Serie A fra le due squadre, è in programma per le ore 19.30.

Il derby lombardo Inter-Brescia sarà trasmesso in diretta su DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Brescia sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Oltre che in tv, gli utenti DAZN potranno seguire il derby lombardo Inter-Brescia in diretta streaming anche su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali tablet e smartphone. In questo secondo caso occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi Android e iOS, avviarla e in seguito selezionare il match dal palinsesto.

Qualche minuto dopo la fine della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi accompagnerà alla gara Inter-Brescia fin dal prepartita con la sua diretta testuale. Collegandovi con il sito già prima del calcio d'inizio troverete la presentazione della gara, tutte le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Attraverso il Live avrete quindi gli aggiornamenti minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dallo Stadio Meazza di Milano.

Conte non avrà a disposizione Skriniar, che deve ancora scontare due turni di stop, e il terzo portiere Berni, espulso dalla panchina durante la gara contro il . Brozovic, Sensi e Vecino saranno invece gli assenti per infortunio. Davanti a capitan Handanovic, in difesa potrebbe trovar spazio dal 1' D'Ambrosio accanto a De Vrij e Bastoni. Candreva e Young saranno con ogni probabilità i due esterni, favoriti rispettivamente su Moses e Biraghi, mentre i due interni saranno Barella e Borja Valero, con lo spagnolo nel ruolo di playmaker. In attacco il consueto tandem composto dal belga Lukaku e da Lautaro Martínez, con il danese Eriksen a supporto sulla trequarti.

Diego López dovrebbe schierare le Rondinelle con il 4-3-1-2. In attacco ancora out Balotelli per i problemi con la società, non saranno del match nemmeno il portiere Alfonso, Bisoli e i due difensori Chancellor e Cistana, tutti ai box per infortunio. In attacco il tandem offensivo vedrà ancora Alfredo Donnarumma accanto a Torregrossa. Alle loro spalle Zmrhal è favorito su Romulo e Spalek. Il trio di centrocampo vedrà Tonali in regia e ai suoi lati l'islandese Bjarnason e Dessena confermati come mezzali. Dietro, con Joronen in porta, la linea difensiva sarà composta dai terzini Sabelli e Semprini, con Papetti che dovrebbe formare con Mateju la coppia centrale.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martínez.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.