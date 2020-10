Inter-Borussia Mönchengladbach dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter sfida il Borussia Mönchengladbach nella 1ª giornata del Gruppo B di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

INTER-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: - M'Gladbach

- M'Gladbach Data: 21 ottobre 2020

21 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Canale 5, Sky

Canale 5, Sky Streaming: Mediaset Play, Sky Go e Now Tv

L'Inter di Antonio Conte debutta nel Gruppo B di sfidando al Meazza nel 1° turno della Fase a gironi i tedeschi del Borussia Mönchengladbach, guidati in panchina da Marco Rose.

I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nel Derby in campionato, dove occupano il 6° posto con 7 punti in 4 gare, i Puledri vengono da un 1-1 interno contro il in e si trovano all'11° posto del massimo campionato tedesco dopo 4 giornate.

Fra le due formazioni i precedenti in gare ufficiali sono quattro, due in Coppa dei Campioni e due in Coppa UEFA, o meglio cinque. Questo perché la prima volta che le due squadre si sono incrociate è stato negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1971-72, e in quell'occasione la gara di andata, vinta dai tedeschi con un netto 7-1 ('Partita della lattina') a causa di una lattina tirata da un tifoso, e che colpì alla testa Roberto Boninsegna, fu poi annullata e quindi ripetuta, non risultando ufficialmente nelle statistiche.

Altre squadre

Limitandoci a queste ultime il bilancio vede prevalere i pareggi, 2, a fronte di un successo per parte. Se in Coppa dei Campioni furono i milanesi a passare al turno successivo, in Coppa UEFA a sorridere fu il Borussia Mönchengladbach, vittorioso 3-2 a Milano nei supplementari, dopo l'1-1 in .

Oltre all'Inter e al Borussia Mönchengladbach, il Gruppo B di Champions League comprende anche gli spagnoli del e gli ucraini dello Donetsk. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Borussia M'Gladbach, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Inter-Borussia Mönchengladbach si disputerà la sera di mercoledì 21 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 1ª in Champions League fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

La sfida Inter-Borussia Mönchengladbach potrà essere seguita in diretta televisiva sia in chiaro, su Canale 5, sia su Sky, ed esattamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Chi lo preferisse, potrà vedere Inter-Borussia Mönchengladbach anche in diretta . La gara sarà visibile in chiaro mediante la piattaforma Mediaset Play, oppure per gli abbonati Sky attraverso Sky Go. C'è inoltre anche la soluzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che offre la visione anche delle gare di Champions League se si acquista uno dei pacchetti offerti.

Tifosi e appassionati potranno seguire la partita sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle piattaforme, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive applicazioni per sistemi iOS e Android.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Inter-Borussia Mönchengladbach anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal e i fatti salienti del match.

Conte dovrà fare i conti ancora con le molte assenze per le positività al Covid-19: salteranno infatti l'impegno europeo con i tedeschi i vari Gagliardini, Young e Skriniar, oltre a Bastoni e Nainggolan, che pur negativi all'ultimo tampone, non potranno comunque essere a disposizione, e all'infortunato Vecino. Ne deriva che la formazione titolare dei nerazzurri ricalcherà quella vista in campionato contro il . Davanti Lautaro Martínez dovrebbe essere preferito ad Alexis Sánchez come partner di Lukaku. In mediana, Brozovic agirà in regia, affiancato dalle due mezzali Barella e Vidal. Sulle due fasce giocheranno invece Hakimi a destra e Perisic a sinistra. In difesa, davanti a capitan Handanovic, probabile conferma per D'Ambrosio e Kolarov ai lati di De Vrij.

Rose punterà sul consueto 4-2-3-1. Il riferimento offensivo sarà l'attaccante svizzero Embolo, alle cui spalle si muoveranno i trequartisti Hofmann, Stindl e Marcus Thuram. Davanti alla difesa Neuhaus dovrebbe affiancare Kramer. Il pacchetto arretrato vedrà con ogni probabilità Ginter ed Elvedi come centrali, e Lainer e Wendt esterni bassi. In porta agirà l'esperto portiere svizzero Sommer.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Embolo. All. Rose