Inter-Borussia Dortmund, le pagelle: Brozovic regna a centrocampo

Nell'Inter brillano Brozovic, Barella, Lautaro Martinez e De Vrij. Nel Borussia delude un po' Sancho, mentre Schulz spalanca a Candreva la porta.

BROZOVIC 7.5 - Il migliore in campo, per distacco. Salva la porta nerazzurra dal possibile pareggio, inventa l'assist per il secondo goal e domina la scena in mezzo al campo. Una volta di pià dimostra un potenziale da campione, non sempre espresso al 100%.

HUMMELS 5 - Brutta serata per quello che fino a qualche anno fa era uno dei migliori difensori d'Europa: nel finale anche il giovanissimo Esposito riesce ad avere la meglio su di lui, costringendolo al fallo da rigore.



LAUTARO 6.5 - Il rigore fallito non rovina la sua più che buona prestazsione, caratterizzata da tanto dinamismo ma altrettanta concretezza.ù



SCHULZ 5 - La sua dormita sul goal di Lautaro risulta determinante ai fini del risultato.



ESPOSITO 7 - Entra in campo a mezz'ora dalla fine e non soffre affatto l'impatto col match. Anzi, mostra subito grande personalità e conquista con mestiere il rigore poi sbagliato da Martinez. Risorsa già pronta all'uso.



SANCHO 6 - Era l'uomo più atteso, ha fatto vedere poco non aiutato nè dai compagni nè dall'atteggiamento tattico della squadra. E' comunque l'unico a sfiorare il goal in due occasioni, impossibile attribuirgli colpe specifiche.

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Godin 6.5, De Vrij 7, Skriniar 6.5; Candreva 6.5, Barella 6.,5 Brozovic 7.5, Gagliardini 6, Asamoah 6 (80' Biraghi s.v.); Lautaro 6.5 (90' Borja Valero s.v.), Lukaku 5.5 (62' Esposito 7)



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) Burki 6.5; Hakimi 6, Akanji 6 (74' Bruun Larsen 5.5), Hummels 5, Schulz 5; Delaney 5.5 (65' Dahoud 5.5), Witsel 6; Sancho 6, T.Hazard 5 (84' Guerreiro s.v.), Weigl 5.5; Brandt 5.5