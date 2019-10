Inter-Borussia Dortmund dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

L'Inter non può sbagliare contro il Borussia Dortmund in Champions League: dalle formazioni alle info su come seguire la gara in tv e streaming.

Non si può più sbagliare. Dopo aver raccolto un solo punto nelle prime due partite, l' è obbligata a vincere contro il per non compromettere in maniera seria il girone di .

I tedeschi si trovano al comando insieme al con quattro punti e hanno a disposizione due risultati su tre per tenere a debita distanza i nerazzurri, trovatisi in una situazione completamente opposta rispetto a quella dello scorso anno quando guidavano il raggruppamento a punteggio pieno.

La squadra di Antonio Conte dovrà riscattare il bruciante ko del 'Camp Nou' dove, per almeno un'ora, ha giocato alla pari - se non meglio - di Lionel Messi e compagni, salvati da una doppietta del 'Pistolero' Luis Suarez.

Il invece ha espugnato il campo dello Slavia Praga grazie a due goal di Achraf Hakimi: nel primo match era arrivato uno 0-0 interno contro il Barcellona, sigillato dalla parata di Ter Stegen sul rigore calciato da Reus.

Sono quattro i precedenti tra le due formazioni: le semifinali della Coppa Campioni 1963/1964 e i quarti di finale della Coppa UEFA 1993/1994, competizioni poi entrambe vinte dall'Inter.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Inter-Borussia Dortmund: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-BORUSSIA DORTMUND

Inter-Borussia Dortmund si giocherà mercoledì 23 ottobre allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 21. L'arbitro sarà l'inglese Anthony Taylor, gli assistenti i connazionali Gary Beswick e Adam Nunn, David Coote il quarto uomo. Al VAR Stuart Attwell e Paul Tierney.

Inter-Borussia Dortmund sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, Daniele Adani per il commento tecnico. Collegamento a partire dalle ore 20 con lo studio di Ilaria D'Amico ed i suoi ospiti.

In alternativa si potrà guardare Inter-Borussia Dortmund in attraverso Sky Go - servizio riservato agli abbonati Sky - scaricando l'applicazione su dispositivi come smartphone, tablet e pc. Streaming disponibile anche su Now Tv, previo abbonamento.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà la diretta testuale di Inter-Borussia Dortmund a partire dal pre-partita con tutti gli aggiornamenti sulle formazioni che scenderanno in campo, fino ad arrivare al calcio d'inizio con il racconto dettagliato delle azioni salienti.

Conte perde anche Vecino, vittima di un affaticamento muscolare: Gagliardini titolare in mediana, in difesa riecco Godin, sugli esterni spazio a Candreva e Asamoah. In attacco, Lautaro e Lukaku non si toccano

Favre senza gli acciaccati Alcacer e Piszczek, più l'influenzato Reus. Sarà Gotze a fare da terminale offensivo di riferimento supportato da Sancho - che ci sarà dopo l'esclusione in - Hazard e Brandt. Akanji terzino destro, Schulz o Guerreiro a sinistra, con Weigl al centro vicino a Hummels. Witsel a centrocampo con Delaney.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Akanji, Weigl, Hummels, Schulz; Delaney, Witsel; Sancho, Brandt, Hazard; Gotze.