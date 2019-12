Inter, Borja Valero ammette: "Non ci aspettavamo il Barcellona col 3-5-2"

L' esce dalla nella fase a gironi. Colpa della sconfitta casalinga subita contro un già qualificato e arrivato a Milano senza la sua stella, Lionel Messi.

I nerazzurri però sono sembrati comunque in grande difficoltà contro i blaugrana, che hanno a lungo palleggiato nella metà campo dell'Inter senza trovare grossa resistenza.

Al termine della gara, intervistato da 'Inter Tv', è stato Borja Valero a cercare di spiegare cosa non sia andato per il verso giusto.

Poi il centrocampista spagnolo se la prende anche col prato di 'San Siro', a suo dire non all'altezza per una gara di questo livello.

"E poi il campo, c'è da dirlo, non era in buone condizioni e la palla girava meno veloce. Ora dobbiamo far vedere che non ci fermiamo qui: abbiamo due gare importantissime prima della sosta, poi inizierà il percorso in "