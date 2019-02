Inter-Bologna, Perisic torna titolare: Spalletti e Icardi hanno bisogno del croato

Dopo il mancato trasferimento all'Arsenal contro il Bologna tocca a Perisic. Spalletti rilancia il croato e spera di ritrovare i goal di Icardi.

Obbligo vittoria per l'Inter che stasera, nel posticipo in programma alle ore 18 contro il nuovo Bologna di Mihajlovic, deve assolutamente tornare a vincere per non aprire ufficiamente la crisi e mettere a rischio un posto Champions che sembrava in cassaforte.

Il 2019 nerazzurro finora infatti, vittoria casalinga contro il modesto Benevento in Coppa Italia a parte, è stato disastroso: pareggio in casa col Sassuolo, sconfitta esterna contro il Torino ed eliminazione ai calci di rigore contro la Lazio in Coppa Italia. Il tutto senza segnare neppure un goal su azione.

Ecco perché Spalletti contro il Bologna sembra aver deciso di rilanciare Ivan Perisic che, dopo aver ufficialmente chiesto la cessione all'Arsenal, adesso è chiamato a riconquistare 'San Siro' e tornare quello della scorsa stagione.

L'accoglienza del pubblico nerazzurro stasera non sarà particolarmente calorosa, anzi, ma Spalletti chiede anche ai tifosi dell'Inter di stringersi alla squadra in un momento di evidente difficoltà.

"La sua situazione ha fatto storcere il naso a qualcuno, ma i tifosi devono capire che dobbiamo restare compatti e uniti, attraverso il loro sostegno possiamo superare qualche timidezza. Ivan è un calciatore nostro, e ci può dare tanto per consolidare la crescita vista in questi 18 mesi".

Il recupero alla causa di Perisic peraltro potrebbe tornare molto utile anche a Icardi che, rigore contro la Lazio a parte, quest'anno non riesce a trovare il goal con la tradizionale continuità.

Basti pensare in tal senso che, come riporta 'Il Corriere dello Sport', l'argentino da quanto è all'Inter non è mai rimasto senza segnare in campionato per 5 partite di fila giocandole tutte.

Chi invece anche contro il Bologna dovrebbe partire dalla panchina è Radja Nainggolan, reduce dal rigore decisivo sbagliato in Coppa Italia proprio come Lautaro Martinez. Al suo posto quindi verrà probabilmente confermato Joao Mario.

In difesa D'Ambrosio sembra favorito sull'ultimo arrivato Cedric mentre recupera De Vrij che si giocherà la maglia con Miranda. Out gli infortunati Vrsaljko, Borja Valero e Keita, oltre allo squalificato Politano.

Nel nuovo Bologna di Mihajlovic si va verso la conferma del 4-3-3 ma Destro insidia Santander per completare il tridente con Orsolini e l'ex Palacio. Probabile il debutto di Lyanco al posto di Helander, anche lui squalificato.

Le probabili formazioni

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, João Mario; Candreva, Icardi, Perisic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio.