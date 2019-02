Inter-Bologna, le formazioni ufficiali: Perisic e Nainggolan in campo

Le formazioni ufficiali di Inter-Bologna: torna Perisic titolare, dal 1' anche Cedric. Ci sono Nainggolan e De Vrij, Santander preferito a Destro.

Queste le formazioni ufficiali di Inter e Bologna:

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Santander, Orsolini.

Spalletti dà fiducia a Nainggolan sulla trequarti ai danni di Joao Mario, che stavolta parte dalla panchina. Torna titolare anche Perisic dopo le turbe di mercato e viene confermato dal primo minuto anche Candreva, vista la squalifica di Politano.

In difesa da segnalare l'esordio di Cedric al posto di D'Ambrosio, mentre De Vrij ha recuperato e va a comporre regolarmente la coppia centrale con Skriniar. Sulla sinistra spazio a Dalbert al posto di Asamoah.

Mihajlovic sceglie un tridente composto da Palacio, Santander e Orsolini per la sua prima in panchina. Parte fuori l'altro grande ex di giornata Destro, mentre in difesa fa subito il suo esordio il nuovo acquisto Lyanco.