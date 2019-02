Inter-Bologna: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

L'Inter ospita il Bologna nella 22ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' Inter di Luciano Spalletti ospita il Bologna del nuovo allenatore Sinisa Mihajlovic nella 22ª giornata di Serie A . I milanesi sono terzi in classifica con 40 punti, frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, gli emiliani sono terzultimi, in piena zona retrocessione, con 14 punti e un cammino di 2 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte.

Il capitano Mauro Icardi è il miglior marcatore fra i nerazzurri con 9 goal in 18 presenze, mentre l'attaccante paraguayano Federico Santander è il giocatore più prolifico dei rossoblù con 5 reti in 20 partite giocate. L'Inter è reduce da una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, il Bologna invece ha rimediato 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA INTER-BOLOGNA

Inter-Bologna si giocherà domenica 3 febbraio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Sarà il 144° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE INTER-BOLOGNA IN TV E STREAMING

La partita Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l'applicazione Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BOLOGNA

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Santander, Orsolini.