Inter, Bergomi consiglia Icardi: "Deve chiedere scusa allo spogliatoio"

Beppe Bergomi alla 'Gazzetta dello Sport' analizza il caso Icardi: "Lui dovrà scusarsi, ma lo spogliatoio non deve portare rancore".

Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter e in molti di domandano se la decisione della società sia stata corretta, o meno. Alla 'Gazzetta dello Sport' ha provato a dare la sua opinione anche Beppe Bergomi, bandiera nerazzurra che ha proprio indossato per anni quella stessa fascia.

"Io ero un leader silenzioso, parlavo molto poco perché ho sempre preferito i fatti alle parole. Cercavo di dare l’esempio, di essere un modello dentro lo spogliatoio soprattutto per i più giovani. Penso all’accoglienza verso i nuovi stranieri. Ho passato molto tempo insieme a Bergkamp e alla moglie, li portavo in giro, andavamo a cena. Cercavo di farli sentire come a casa loro, e lo stesso ho fatto anche con Sammer. Poi non tutti riescono a entrare in sintonia col nuovo ambiente".

Sicuramente un carattere diverso da quello di Mauro Icardi, anche perché i tempi sono cambiati. Ma secondo Bergomi, la linea guida per un buon Capitano è sempre la stessa.

"Togliergli la fascia è stato un gesto molto forte, ma mi ritrovo nelle parole di Spalletti. È difficile prendere certe decisioni ma bisognava dare un segnale e tutelare squadra e società. Insomma, è come un padre che deve punire un figlio, lo fa per il suo bene, per fargli capire che sta sbagliando e per aiutarlo a crescere. Ecco, Mauro secondo me dovrebbe capire questo".

La decisione dell'Inter è stata quindi corretta, anche se sicuramente rigorosa. Adesso bisognerà ricucire i rapporti per il bene di tutti. Lo spogliatoio avrà un ruolo decisivo in questa vicenda.