Inter-Benevento: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Inter ospita il Benevento negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Inter di Luciano Spalletti ospita il Benevento di Cristian Bucchi negli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri fanno ora il loro ingresso nella competizione, mentre i Sanniti hanno eliminato l'Imolese al 2° turno, l'Udinese ai tempi supplementari al 3° turno e il Cittadella al 4° turno.

Sarà il primo confronto in assoluto fra le due squadre nel torneo. Nel Benevento 6 giocatori hanno realizzato finora un goal: Roberto Insigne, Coda, Improta, Viola, Tello e Bandinelli.

QUANDO SI GIOCA INTER-BENEVENTO

Inter-Benevento si giocherà domenica 13 gennaio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Alla partita, che si sarebbe dovuta disputare a porte chiuse per la squalifica di due gare inflitta dal Giudice sportivo per i cori razzisti contro Koulibaly, saranno presenti unicamente i ragazzi delle scuole meneghine.

DOVE VEDERE INTER-BENEVENTO IN TV E STREAMING

La partita Inter-Benevento sarà trasmessa in diretta su Rai 2. La gara sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BENEVENTO

Probabile turnover per Spalletti, che darà spazio a chi ha giocato meno fino a questo momento. Fra i pali ci sarà Padelli, mentre la difesa vedrà D'Ambrosio e Dalbert terzini, con Miranda e Ranocchia a comporre la coppia centrale. In mezzo al campo spazio a Gagliardini con Borja Valero e Nainggolan. In attacco Lautaro Martinez dovrebbe rilevare capitan Icardi, con Candreva e Keita ai suoi lati.

Bucchi dovrebbe giocarsela con la miglior formazione utilizzabile. Sulle fasce nel 3-5-2 agiranno Letizia a destra e Improta a sinistra, mentre in difesa Billong giocherà dal 1' vista la squalifica di Volta. La coppia d'attacco potrebbe vedere Roberto Insigne far coppia con il bomber Coda, con il napoletano in vantaggio sullo spagnolo Asencio.

INTER (4-3-3): Padelli; D’Ambrosio, Miranda, Ranocchia, Dalbert; Gagliardini, Borja Valero, Nainggolan; Candreva, Lautaro Martinez, Keita.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Antei, Billong, Di Chiara; Letizia, Bandinelli, Del Pinto, Tello, Improta; R. Insigne, Coda.