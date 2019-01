Inter-Benevento: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

L'Inter ospita il Benevento negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' Inter di Luciano Spalletti ospita il Benevento di Cristian Bucchi negli ottavi di finale di Coppa Italia . I nerazzurri fanno ora il loro ingresso nella competizione, mentre i Sanniti hanno eliminato l'Imolese al 2° turno, l'Udinese ai tempi supplementari al 3° turno e il Cittadella al 4° turno.

Sarà il primo confronto in assoluto fra le due squadre nel torneo. Nel Benevento 6 giocatori hanno realizzato finora un goal: Roberto Insigne, Coda, Improta, Viola, Tello e Bandinelli.

QUANDO SI GIOCA INTER-BENEVENTO

Inter-Benevento si giocherà domenica 13 gennaio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Alla partita, che si sarebbe dovuta disputare a porte chiuse per la squalifica di due gare inflitta dal Giudice sportivo per i cori razzisti contro Koulibaly, saranno presenti unicamente i ragazzi delle scuole meneghine.

DOVE VEDERE INTER-BENEVENTO IN TV E STREAMING

La partita Inter-Benevento sarà trasmessa in diretta su Rai 2. La gara sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BENEVENTO

Spalletti fa turnover ma conferma il tanto discusso Icardi a guidare l'attacco. Fra i pali ci sarà Padelli, mentre la difesa vedrà Vrsaljko e Dalbert terzini, con Skriniar e Ranocchia a comporre la coppia centrale. In mezzo al campo spazio a Gagliardini con Brozovic e Candreva, in avanti Perisic e Lautaro ai lati di Maurito.

Bucchi se la gioca con la miglior formazione possibile. Sulle fasce nel 4-4-2 agiranno Letizia a destra e Di Chiara a sinistra, mentre in difesa spazio a Tuia e Antei vista la squalifica di Volta. La coppia d'attacco vede Roberto Insigne far coppia con il bomber Coda.

INTER (4-3-3): Padelli; Vrsaljko, Skriniar, Ranocchia, Dalbert; Gagliardini, Brozovic, Candreva; Lautaro, Icardi, Perisic.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Letizia, Tuia, Antei, Di Chiara; Buonaiuto, Bandinelli, Tello, Improta; Insigne, Coda.