Inter-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ostacolo Benevento per l'Inter nel 20° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

INTER-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 30 gennaio 2021

Staccato il pass per la semifinale di Coppa Italia, l'Inter può tornare a concentrarsi sul campionato e sulla sfida al Benevento, valida per la prima giornata di ritorno di .

Nerazzurri secondi in classifica con 41 punti, a due lunghezze di distanza dal capolista; i sanniti hanno chiuso invece il girone d'andata a 22, media ottima per poter festeggiare la salvezza al termine della stagione.

Handanovic e compagni sono reduci da uno 0-0 alla 'Dacia Arena' contro l' nel turno precedente: Lukaku e Lautaro sono andati a sbattere contro la solida difesa friulana, capace di fermare anche l' solo qualche giorno prima.

Un punto anche per le 'Streghe', che però ha lasciato più di un rimpianto: avanti di due goal, i campani si sono fatti raggiungere dal sul 2-2 con una doppietta di Zaza che ha negato la gioia del bottino pieno.

Nei quattro precedenti (tre in campionato e uno in Coppa ) l'Inter ha sempre battuto il Benevento: all'andata finì con un perentorio 2-5, mentre nel gennaio 2019 le reti nerazzurre furono addirittura sei (6-2).

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Inter-Benevento: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-BENEVENTO

Inter-Benevento è in programma sabato 30 gennaio 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano, senza la presenza del pubblico sugli spalti in ottemperanza alle norme anti-Covid. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

La gara tra Inter e Benevento sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile tramite una smart tv da cui scaricare l'applicazione del servizio. In alternativa, si potrà ricorrere all'utilizzo di dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick per rendere smart il proprio televisore e, dunque, usufruire dell'app di DAZN, utilizzabile anche sulle console Playstation (4 e 5) e Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso il decoder di Sky Q.

Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, potranno seguire la partita sul canale DAZN1 (numero 209 del satellite).

La visione di Inter-Benevento sarà disponibile anche in : collegandosi dal proprio pc al sito ufficiale di DAZN o scaricando l'app dedicata su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

Sul nostro sito troverete la diretta testuale di Inter-Benevento: aggiornamenti a partire dall'annuncio delle formazioni ufficiali, fino al racconto vero e proprio in tempo reale delle azioni salienti della partita.

Conte con l'undici titolare tipo al gran completo: Lukaku e Lautaro a comporre la coppia d'attacco, sugli esterni riecco Hakimi e Young. Barella e Vidal le mezzali ai fianchi di Brozovic. Bastoni in campo dopo il turno di riposo osservato in .

Filippo Inzaghi dovrebbe puntare su Lapadula, supportato dal rientrante da Caprari e uno tra Ionita e il rientrante Roberto Insigne. In mediana potrebbe rivedersi Dabo ed è tornato a disposizione Schiattarella dopo la positività al Covid, ma è più probabile la conferma per il recuperato Viola, per Tello e per Hetemaj. Ancora out l'infortunato Letizia, sempre in dubbio invece Foulon.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young: Lautaro, Lukaku.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Tello, Viola, Hetemaj; Ionita, Caprari; Lapadula.