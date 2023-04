Inter beffata a Salerno, Inzaghi: “Difficile parlare di calcio, ultimamente non l’ho visto un goal così”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, commenta il pareggio ottenuto contro la Salernitana: “Pali e traverse, non posso dire nulla alla squadra”.

L’Inter torna a muovere la sua classifica in campionato dopo le tre sconfitte consecutive patite contro Spezia, Juventus e Fiorentina, ma sul campo della Salernitana non riesce ad andare oltre al più doloroso dei pareggi.

La compagine nerazzurra, dopo aver condotto per quasi tutta la partita grazie ad una rete siglata da Gosens in apertura, è stata raggiunga al 90’ quando un cross dalla destra di Candreva si è trasformato in un tiro dalla parabola imprendibile per Onana.

Simone Inzaghi, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato la prova della sua squadra.

“Stasera è difficile parlare di calcio. Lo abbiamo visto tutti, la squadra ha fatto una gara importante a due giorni e mezzo da quella con la Juventus. La grande pecca è stata quella di non segnare il secondo goal. In questo momento paghiamo tanto il fatto di non chiudere, non ammazzare le partite ed è per quello che siamo in difficoltà. Stiamo lavorando tantissimo e da allenatore oggi mi viene difficile commentare un pareggio dopo tutto quello che abbiamo creato. E’ normale che ci sia grandissima delusione da parte di tutti, ma dal punto di vista dell’impegno non posso dire nulla. In campo abbiamo messo quello che avevamo preparato. Rammarica il fatto di dover commentare un 1-1”.

L’Inter ha approcciato bene la partita.

“La partita è stata interpretata bene. C’è stata la traversa di Lukaku, la parata di Ochoa che tira fuori il pallone dalla porta su colpo di testa di De Vrij, ci sono stati due o tre pali e traverse. Il grande problema è che non abbiamo segnato il secondo goal. E’ un momento difficile in campionato, ma sul fronte dell’impegno e della partita fatta non ho nulla da dire. La delusione è forte e dobbiamo lasciarla da parte con tutte queste partite ravvicinate. Sappiamo come è il calcio, abbiamo preso un goal che nell’ultimo anno e mezzo non avevo visto”.

La squadra nerazzurra è attesa da un ciclo durissimo.

“Vedo come lavorano i ragazzi, il gruppo sia oggi che con la Juventus ha messo in campo un impegno folle che in questo momento non viene premiato dai risultati. Dobbiamo lavorare ancora più duro, ma ai ragazzi non ho nulla da dire”.

Lukaku anche contro la Salernitana ha fallito un’occasione non complicata.

“Sappiamo che nel calcio si vivono momenti così. Il colpo di testa schiacciato nel primo tempo tra le ginocchia di Ochoa, poi la traversa presa. Gli attaccanti attraversano momenti di questo tipo e da noi lo stanno vivendo tutti i giocatori offensivi, ora dobbiamo riportare risultati e sorte dalla nostra parte. Dzeko in panchina? Oggi Lukaku e Correa mi sembravano i più idonei a partire dall’inizio. Con tante partite ravvicinate dobbiamo cercare di utilizzare più giocatori possibili. Oggi ho avuto ottime risposte”.

Il tecnico nerazzurro parlando poi in conferenza stampa, si è detto certo del fatto che l’Inter si qualificherà per la prossima Champions League.

“La mia convinzione è assolutamente sì. Sappiamo che dobbiamo perseverare, ma non ho nulla da dire ai ragazzi. Da quando sono con me non si sono mai risparmiati in questi diciotto mesi. Siamo in ritardo, ma le ultime tre prestazioni sono state importanti e, a parer mio, avremmo meritato di vincere tutte e tre le gare”.