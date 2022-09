Inter-Bayern Monaco dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter ospita il Bayern Monaco nella 1ª giornata del Gruppo C di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Si apre il sipario sulla fase a gironi di Champions League 2022/2023. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta nel Derby della Madonnina per 3-2 contro il Milan, ospita al 'Giuseppe Meazza' i campioni di Germania del Bayern Monaco.

Quello tra Inter e Bayern Monaco sarà il sesto incrocio in Champions League: bilancio in perfetta parità con due vittorie per parte e un pari. L'ultimo incrocio tra la formazione nerazzurra e quella bavarese è di 11 anni fa: esattamente nella stagione 2010/2011, quella post-Triplete, le due squadre si sono affrontate negli ottavi di finale con l'Iter a conquistare il passaggio del turno grazie al 3-2 a Monaco firmato da Eto'o, Sneijder e Pandev.

L'Inter ha conquistato 9 punti nei primi 5 turni della Serie A 2022/2023. Reduci dal ko nel 'Derby della Madonnina', gli uomini di Inzaghi hanno perso proprio contro il Milan e contro la Lazio, mentre hanno conquistato il bottino pieno contro Lecce, Cremonese e Spezia.

Mezzo passo falso a sorpresa nell'ultimo turno di Bundesliga da parte del Bayern Monaco, reduce da due pareggi di fila. Dopo quello all'Allianz Arena contro il Borussia Monchengladbach, gli uomini di Nagelsmann non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 a Berlino sul campo dell'Union.

Per Inter e Bayern Monaco si tratta della prima gara del Gruppo C, in cui troviamo anche Barcellona e Viktoria Plzen, che apre la nuova Champions sfidandosi al Camp Nou.

In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Bayern Monaco, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-BAYERN MONACO

Inter-Bayern Monaco è in programma mercoledì 7 settembre 2022 allo Stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE INTER-BAYERN MONACO IN TV

La sfida Inter-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara in programma al 'Meazza' sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity +, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Inter-Bayern Monaco su Sky sarà curata da Fabio Caressa, che sarà affiancato da Giuseppe Bergomi al commento tecnico.

INTER-BAYERN MONACO IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Champions League, Inter-Bayern Monaco potrà essere vista anche in diretta streaming, attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 121 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfida di Champions League, Inter-Bayern Monaco, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BAYERN MONACO

Due cambi per Simone Inzaghi rispetto alla squadra che ha perso il derby contro il Milan. Dentro Edin Dzeko al posto di Correa, con il bosniaco che sostituisce l'infortunato Lukaku e affianca Lautaro. Confermato Dumfries mentre ci sarà Dimarco dall'altra parte. In mezzo ancora Barella e Calhanoglu ai lati di Brozovic.

Nagelsmann recupera Goretzka, che però potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina con Sabitzer confermato accanto a Kimmich davanti la difesa. In difesa l'ex Juventus De Ligt è in vantaggio su Upamecano, mentre in avanti Musiala e Coman si giocano una maglia.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davis; Kimmich, Sabitzer; Musiala, Muller, Gnabry; Mané. All. Nagelsmann