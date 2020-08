Inter-Bayer Leverkusen di Europa League in chiaro: sarà trasmessa da TV8

Non solo la programmazione Sky per la gara dei quarti di Europa League tra Inter e team tedesco: sarà visibile per tutti.

Archivati gli ottavi di finale e il , battuto 2-0 per conquistare i quarti di , l' di Conte pensa alla prossima sfida continentale, che vedrà i nerazzurri affrontare il : una gara che sarà disponibile in diretta per tutti.

La partita dei quarti in gara unica, infatti, verrà trasmessa non solo da Sky, emittente che detiene i diritti dell'Europa League, ma anche in chiaro su TV8: Inter contro Leverkusen in , ma non in casa del Bayer, sarà disponibile per chiunque abbia una televisione o un dispositivo mobile dove accedere al canale.

Inter-Bayer Leverkusen sarà comunque disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). L'unica squadra italiana rimasta in Europa League, in virtù dell'eliminazione della , potrà essere dunque supportata in maniera ancora maggiore.

L'Inter di Conte, dopo l'eliminazione in Coppa e il secondo posto in campionato, punta alla vittoria dell'Europa League, così da riportare il trofeo in Italia dopo un ventennio: dopo il nel 1999, nel nuovo millennio nessuna squadra di ha conquistato la seconda coppa continentale.

Inter in campo contro il Bayer Leverkusen alla 'Merkur Spiel-Arena' di Düsseldorf, impianto che ospita le gare casalinghe del Fortuna, club della massima serie tedesca: si giocherà lunedì 10 agosto alle 21, per decidere la sfidante di Wolverhampton- , due tra le favorite del torneo.