Inter, Barella infortunato contro il Torino: costretto al cambio nell'intervallo

L'Inter perde Nicolò Barella prima dell'intervallo del match contro il Torino: problema al ginocchio per il centrocampista nerazzurro.

L' va al riposo con il doppio vantaggio sotto la pioggia di ma perde Nicolò Barella , che ha dovuto lasciare il campo qualche minuto prima dell'intervallo. Infortunio al ginocchio destro per il centrocampista nerazzurro, subito accompagnato fuori dallo staff medico.

Il giovane talento ex si è fermato dopo un colpo di tacco in zona offensiva, arrivato a bordo campo ha spiegato ai medici la dinamica dell'infortunio: " Ho sentito tac al ginocchio ". Parole che non lasciano sicuramente ben sperare.

Soltanto gli esami strumentali potranno stabilire l'entità del problema: al suo posto conte ha deciso di mandare in campo Borja Valero , che fa il suo debutto ufficiale in questa stagione in campionato. Soltanto una presenza fin qui in per lo spagnolo.