Inter-Barcellona, Valverde avvisa: "Il nostro dovere è vincere anche se siamo qualificati"

Il tecnico del Barcellona, prossima avversaria dell'Inter in Champions League frena i nerazzurri: "Vidal è molto importante per noi".

A pochi giorni dalla sfida che determinerà le sorti dell' in , il tecnico del Ernesto Valverde avvisa i nerazzurri che la qualificazione agli ottavi di finale non è per nulla scontata.

L'Inter deve assolutamente vincere per avere la certezza di ottenere il pass per la fase ad eliminazione diretta della Champions League, con tutto quello che comporta, ma l'avversario non è dei più abbordabili. A 'San Siro' arriverà il Barcellona già qualificato come primo della classe, ma l'allenatore blaugrana -come riporta 'La Gazzetta dello Sport'- ha voluto subito mettere in chiaro le cose: non si fanno sconti a nessuno.

"Vogliamo fare una bella partita, il nostro dovere è vincere anche se siamo qualificati. Non ci interessa chi arriva secondo nel girone. Il Barça va in campo sempre per vincere".

L'allenatore catalano ha annunciato che per gli uomini di Conte non sarà una formalità la vittoria, ma piuttosto i nerazzurri dovranno disputare un grande match per superare i blaugrana. Valverde poi ha punzecchiato il club milanese anche su Arturo Vidal che, come ha annunciato Marotta in settimana, è da tempo un osservato speciale per rinforzare il centrocampo interista.