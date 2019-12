Inter-Barcellona, le pagelle: Lautaro Martinez brilla ancora, Lenglet sbanda

Lautaro Martinez guida ancora l'attacco dell'Inter, Lukaku segna ma sbaglia anche tanto. Nel Barcellona male Lenglet, Ansu Fati decisivo.

LAUTARO 7.5 - In una serata da incubo per l' , lui gioca una delle sue gare più esaltanti: sfiora due goal da cineteca, ne realizza altri due annullati per fuorigioco (niente male nemmeno il primo dei due!), lotta come un leone, trascina i compagni, recupera palla e non è mai egoista. E' il punto di forza di questa squadra.

LUKAKU 5.5 - Gioca un primo tempo eccellente, offrendo una ghiotta palla-goal a D'Ambrosio, lottando, sgomitando e trovando il goal. Nel secondo tempo, invece, è tra i peggiori: si divora il goal del 2-1 e da lì sparisce di scena, sbagliando praticamente ogni giocata proprio nel momento più delicato.

NETO 6.5 - Bella la parata su Biraghi in apertura, decisiva quella su Lukaku al 60'. L'ex e regala una notte da incubo ai tifosi nerazzurri.

VECINO 5.5 - Inconsistente, sia in fase di contenimento che di impostazione, non accompagna a dovere i compagni nelle ripartenze e sfrutta poco gli spazi creati dai due attaccanti.

ANSU FATI 6.5 - Entra e fa subito goal, il suo primo in . La sua stoccata decide match e discorso qualificazione.

BIRAGHI 5.5 - Ha sui piedi il pallone buono per sbloccare il risultato e se lo divora: chissà se gli capiteranno altre occasioni per far goal in Champions League...

Le pagelle di Inter- :

INTER (3-5-2): Handanovic 6, Godin 5.5, De Vrij 6, Skriniar 6; D'Ambrosio 6 (75' Politano 6), Vecino 5.5, Brozovic 6, Borja Valero 6 (77' Esposito s.v.), Biraghi 5.5 (69' Lazaro 6); Lukaku 5.5, Martinez 7,5.

BARCELLONA (5-3-2): Neto 6.5, Waguè 5.5, Todibo 6.5, Lenglet 5, Umtiti 5.5, Firpo 6; Vidal 6, Rakitic 6 (63' De Jong 6), Alena 6.5; Griezmann 6.5 (63' Suarez 6), Carles Pérez 6.5 (85' Fati 6.5).