Inter-Barcellona, gli infortunati: Asamoah non recupera, Candreva verso la panchina

Conte per Inter-Barcellona dovrà rinunciare anche a Sensi, Barella, Gagliardini e Sanchez. Candreva stringe i denti ma partirà dalla panchina.

E' un' ancora in grande emergenza quella che si giocherà la qualificazione agli ottavi di contro il . Antonio Conte infatti non recupera nessuno degli infortunati e anzi dovrà fare a meno anche di Asamoah, che venerdì contro la si era accomodato in panchina.

Il ginocchio continua a dare fastidio all'esterno ghanese, tanto che oggi Asamoah non ha partecipato all'allenamento di rifinitura e dunque difficilmente verrà convocato al contrario di Candreva.

L'esterno, out durante Inter-Roma per un problema alla schiena, oggi ha lavorato insieme ai compagni e dunque dovrebbe stringere i denti. L'impressione però è che Candreva partirà dalla panchina lasciando spazio dal 1' a D'Ambrosio, favorito su Lazaro.

Ancora out infine i lungodegenti Sensi, Barella e Sanchez oltre a Gagliardini che non ha recuperato dall'infortunio al piede rimediato qualche settimana fa.

Le scelte per Conte quindi restano obbligate soprattutto a centrocampo dove insieme a Brozovic, unico titolare superstite, verranno confermati Borja Valero e Vecino. A sinistra spazio a Biraghi. Intoccabili ovviamente davanti Lautaro Martinez e Lukaku.