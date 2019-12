Inter-Barcellona dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Inter a caccia della qualificazione in Champions League contro il Barcellona: le info sulle formazioni e su come guardare la gara in tv e streaming.

padrona del proprio destino: battendo il all'ultima giornata del girone di si assicurerebbe il passaggio agli ottavi di finale, a prescindere dal risultato del contro lo Slavia Praga.

I nerazzurri si trovano attualmente al secondo posto a quattro lunghezze dai blaugrana, già certi della qualificazione come primi dopo aver battuto i tedeschi al 'Camp Nou' per 3-1.

Sette punti come quelli del , in svantaggio per quanto riguarda la differenza reti negli scontri diretti con Handanovic e compagni: sconfitta per 2-0 a San Siro e vittoria per 3-2 in .

Per l'Inter l'occasione ghiotta, dunque, di festeggiare il passaggio del turno contro una squadra che non ha più molto da chiedere sotto l'aspetto degli stimoli, avendo già raggiunto l'obiettivo con una giornata d'anticipo.

In questo articolo troverete tutte le info su Inter-Barcellona: dalle probabili formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

INTER-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Barcellona

Inter-Barcellona Data: 10 dicembre 2019

10 dicembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky, Canale 5

Sky, Canale 5 Streaming: Sky Go, Mediaset Play e Now Tv

ORARIO INTER-BARCELLONA

Inter-Barcellona si giocherà martedì 10 dicembre allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Fischio d'inizio alle ore 21.

Il match tra Inter e Barcellona sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Gli abbonati Sky potranno assistere ad Inter-Barcellona attraverso il servizio dedicato Sky Go su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà guardare la partita su Now Tv o in chiaro su Mediaset Play, oltre che sul sito di Sport Mediaset.

Scelte quasi obbligate per Conte che non recupera Asamoah e deve fare a meno di Sensi, Barella, Gagliardini e Sanchez. A centrocampo confermati Borja Valero e Vecino con Brozovic. Candreva stringe i denti ma dovrebbe partire dalla panchina: D'Ambrosio sarà l'esterno destro con Biraghi, leggermente favorito su Lazaro, dall'altra parte. Intoccabili ovviamente Lautaro Martinez e Lukaku in attacco.

Ampio turnover per Valverde: il tecnico del Barcellona lascia a casa Piquè e Messi. In attacco recupera Ansu Fati che si gioca una maglia nel tridente accanto a Griezmann e Carlos Perez. A centrocampo occasione da titolare per Vidal. In porta spazio all'ex Neto.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Junior Firpo; Alena, Rakitic, Vidal; Griezmann, Suarez, Carlos Perez.