Inter-Barcellona dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida essenziale per l'Inter, a San Siro arriva il Barcellona: come seguirla in diretta tv e streaming e le formazioni previste.

INTER-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Barcellona

Inter-Barcellona Data: 4 ottobre 2022

4 ottobre 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)

(201 del satellite), (252 del satellite), (213 del satellite) Streaming: Sportmediaset, Sky Go, NOW

Reduce da due sconfitte di fila in campionato e con un k.o con cui fare i conti nella prima giornata di Champions, l'Inter è ora di fronte ad un match decisivo, ovvero quello contro il Barcellona: vincere per rinascere ed avere nuove opportunità di qualificazione ai gironi.

La formazione di Inzaghi è riuscita a battere il Viktoria Plzen nella seconda giornata ed ora, nel terzo turno, ha lo scontro diretto contro il Barcellona, anch'essa a tre punti dopo il k.o contro il Bayern Monaco: bavaresi favoriti per il passaggio del turno come capolista, blaugrana e nerazzurri in lotta per il secondo.

L'Inter ha vinto solo due delle 14 partite in competizioni europee contro il Barcellona (4 pareggi, 8 sconfitte), 2-1 in Coppa delle Fiere nel gennaio 1970 e 3-1 in Champions League nell'aprile 2010.

Le due vittorie in trasferta del Barcellona contro l'Inter sono state separate da 60 anni, successo per 4-2 in Coppa delle Fiere a settembre 1959 e 2-1 in Champions League a dicembre 2019.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Inter-Barcellona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-BARCELLONA

La gara tra Inter e Barcellona si giocherà martedì 4 ottobre alle ore 21. Il match di Champions League è previsto al Meazza di Milano.

DOVE VEDERE INTER-BARCELLONA IN TV

Inter-Barcellona verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5.

La partita sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)

INTER-BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Inter e Barcellona sarà visibile in diretta streaming gratuita grazie a Sportmediaset. L'alternativa è quella per i clienti Sky che possono utilizzare il servizio Sky Go.

C'è poi l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Il primo step necessario sarà quello di acquistare il ticket 'Sport' per poi inserire le proprie credenziali e selezionare la diretta del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati annunciati i telecronisti del match tra Inter e Barcellona per quanto riguarda Mediaset. Su Sky in postazione Marinozzi e Marchegiani.

Le emozioni di Inter contro Barcellona verranno raccontate in diretta anche su GOAL attraverso l'ormai consueta cronaca testuale del match. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal San Siro: dall'annuncio delle formazioni ufficiali, alla narrazione del match sino alle interviste del post partita.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BARCELLONA

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi