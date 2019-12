Inter-Barcellona, Capello incolpa Lukaku: "Non può sbagliare tre volte davanti al portiere"

Dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Barcellona, Fabio Capello indica il colpevole: "L'Inter ha pagato caro i regali di Lukaku".

Un risveglio amaro quello dell' . Ci sono mattine in cui sarebbe meglio scoprire che è stato tutto un brutto sogno, ma invece è tutto vero: il Barcellona ha vinto 2-1 a 'San Siro' e ha eliminato la squadra di Antonio Conte dalla .

E allora, assorbita la sconfitta, è subito tempo di bilanci e di processi in cui si va alla ricerca di un nome da incolpare per la disfatta. Chi ha le idee chiare al riguardo è Fabio Capello che davanti alle telecamere di 'Sky Sport' ha indicato Romelu Lukaku come il principale colpevole della sconfitta. Il belga, a suo avviso, ha sbagliato troppi goal che avrebbero potuto cambiare radicalmente il corso della partita e della qualificazione dei nerazzurri.

“Lukaku non può presentarsi tre volte davanti al portiere e non riuscire mai a segnare. L’Inter ha pagato caro questi regali del belga, contro una squadra che ha qualità come il poi… Sono state davvero troppe le occasioni sbagliate dai nerazzurri, contro avversari di questa qualità non ti puoi rilassare”.

Il gigante belga non ha vissuto una delle sue migliori serate ieri sera, non riuscendo a trovare la via del goal in momenti cruciali della partita. Mentre in campionato Lukaku sta riuscendo sempre ad essere decisivo, come dimostrano le 10 reti in 15 partite, ieri sera è mancata la sua zampata e al posto degli ottavi di Champions questa mattina si è ritrovato il 'bentornato' in Europa League dell'amico Luke Shaw.