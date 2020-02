Inter avvisata: record di falli e gialli per il Getafe in Liga

I prossimi avversari dei nerazzurri in Europa League stanno facendo un grande campionato grazie alla loro aggressività in ogni zona del campo.

Non il sorteggio perfetto per l' , ma decisamente neanche il peggiore o tendente ad essere l'accoppiamento meno positivo di tutti. La formazione di Conte affrotnerà un doppiamente sorpresa, sia in campionato, sia in , dove ha appena eliminato l' semifinalista della scorsa Champions.

Agli ottavi di Europa League, il Getafe sta clamorosamente lottando anche per un posto nella prossima Champions grazie al campionato. Un campionato che la vede leader in termini di aggressività in ogni zona del campo, il segreto per un rendimento costante. Una squadra che non molla mai.

Nessuno nell'attuale stagione della ha subito più ammonizioni e fatto più falli. Una squadra dura da affrontare, abile a spezzare il gioco e a sfruttare le occasioni per segnare. Quantità e legna più che qualità e spettacolo, capace di abbattere le squadre più importanti di e del continente.

Altre squadre

Davanti al gioco di qualità il Getafe sembra esaltarsi, proponendo l'antidoto: rischia tantissimo in termini di contrasti e interventi duri, riuscendo però quasi sempre a portare a casa l'intera posta, come dimostrano le sole sette sconfitte subite in Liga durante il 2019/2020.