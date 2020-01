Inter-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Inter sfida l'Atalanta nel derby lombardo, anticipo serale del 19° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il derby lombardo fra l' di Antonio Conte e l' di Gian Piero Gasperini infiamma il sabato sera della 19ª giornata di , ultima del girone d'andata. Il risultato della gara di Milano, assieme a quello di - , determinerà l'assegnazione del titolo simbolico di campione d'inverno ai nerazzurri o ai bianconeri.

Inter e Juventus si dividono infatti al momento la vetta della classifica a quota 45 punti, con un cammino per la squadra di Conte di 14 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, mentre i bergamaschi si trovano al 5° posto con 34 punti, frutto di 10 successi, 4 pareggi e 4 k.o., e distano appena una lunghezza dal 4° posto che significherebbe qualificazione in .

Nell'epoca dei 3 punti a vittoria, ovvero dalla stagione 1994/95, quando l'Inter ha chiuso in vetta il girone di andata si è poi laureata Campione d' . Nei 58 derby lombardi giocati finora in Serie A in casa dei milanesi, questi ultimi dominano sul piano statistico con 40 vittorie, a fronte di 9 pareggi e di 9 affermazioni della Dea. Anche nelle ultime 5 sfide al Meazza l'Inter ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio, con appena una rete subita.

Per trovare l'ultimo successo dei bergamaschi al Meazza bisogna tornare al 23 marzo 2014, quando una doppietta di Bonaventura regalò i 3 punti alla squadra di Colantuono. La Dea è tuttavia la squadra che ha fatto più goal in questo campionato, ben 48, e qualora ne realizzasse almeno uno nel derby diventerebbe la formazione più prolifica degli ultimi 60 anni di Serie A nelle prime 19 gare. Prima di lei soltanto la del 1958/59 era riuscita a raggiungere lo stesso traguardo realizzativo dopo 18 turni.

I bergamaschi inoltre sono la seconda compagine nei top 5 campionati europei per tiri nello specchio con 144 conclusioni: davanti a loro solo il con 145, mentre il è dietro con 129 (15 tiri in meno). Nelle ultime 4 giornate hanno totalizzato 3 vittorie, fra cui le ultime 2 per 5-0, e una sconfitta al Dall'Ara con il , mentre l'Inter è reduce da 2 pareggi e 2 vittorie, l'ultima delle quali sul campo del .

Il belga Romelu Lukaku, con 14 goal nelle prime 18 partite, è il bomber dell'Inter, ed in caso trovasse la rete anche nel derby lombardo eguaglierebbe Andriy Shevchenko nel 1999/2000, ultimo giocatore ad andare a segno 15 volte nelle prime 19 gare. In casa atalantina fra i marcatori guida invece il colombiano Luis Muriel con 10 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO INTER-ATALANTA

Inter-Atalanta si disputerà la sera di sabato 11 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Gianluca Rocchi di Firenze, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 117° derby lombardo in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta il derby lombardo Inter-Atalanta, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Atalanta sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca del derby lombardo sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Gli utenti DAZN, se lo vorranno, potranno seguire l'anticipo Inter-Atalanta in diretta streaming anche sui loro personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e sui dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine del match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà il derby lombardo Inter-Atalanta in diretta testuale dal prepartita, con le novità dallo Stadio Giuseppe Meazza e le formazioni ufficiali, al fischio finale. Dopo il fischio finale troverete sul sito tutti i contenuti sulla partita, con il report e le dichiarazioni più importanti rilasciate dai due tecnici e dai protagonisti sul campo.

Conte si affiderà in attacco alla consolidata coppia composta da Lautaro Martínez e Romelu Lukaku. A centrocampo, squalificato Barella, dovrebbe rivedersi dal 1' Sensi nel ruolo di mezzala sinistra, con Gagliardini in vantaggio sull'acciaccato Vecino come mezzala destra e Brozovic in regia. Sulle fasce, k.o. D'Ambrosio e Asamoah, a destra agirà Candreva, mentre a sinistra ci sarà Biraghi. In difesa non ci sarà lo squalificato Skriniar: davanti ad Handanovic, con De Vrij e Bastoni tornerà titolare l'uruguayano Godin.

Gasperini pensa all'abituale 3-4-1-2 con il 'Papu' Gómez al fianco di Ilicic in prima linea e Pasalic piazzato sulla trequarti. Zapata è recuperato ma dovrebbe partire nuovamente dalla panchina, rappresentando eventualmente una soluzione a partita in corso, così come Muriel. A centrocampo Hateboer e Castagne si contendono un posto sulla fascia destra, mentre Gosens agirà sulla corsia mancina, con De Roon e Freuler come interni. Fra i pali ci sarà Gollini, mentre in difesa Djimsiti dovrebbe affiancare Toloi e Palomino nella linea a tre.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini , Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez