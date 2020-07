Inter e Atalanta in Champions League: dipende ancora da Roma e Napoli in Europa

Inter e Atalanta in Champions con l'asterisco: il successo contemporaneo di Napoli e Roma nelle coppe farebbe scalare la quarta in Europa League.

La matematica non è un'opinione, ma non sempre è così. È un'opinione in , ad esempio, quando si parla di lotta per entrare in . Perché l' e l' possono considerarsi matematicamente qualificate alla prossima edizione... senza esserlo davvero. Pare un paradosso, ma è così.

Al momento decide tutto il 2-2 dell'Olimpico tra la e l'Inter. Un pareggio che mantiene invariati i punti di distacco sul quinto posto occupato giallorossi sia dalla formazione di Conte (14) che da quella di Gasperini (13), quando ormai le giornate alla conclusione del campionato sono appena 4. Tradotto: Inter e Atalanta, tecnicamente, sono certe di partecipare alla prossima Champions League.

Già, tecnicamente. Perché di fatto non è proprio così. Tutto dipende dal e dalla stessa Roma, le due escluse dalle prime quattro posizioni - anche se la Roma ha ancora un briciolo di speranza - e soprattutto dal loro percorso europeo. C'è un caso, infatti, in cui la quarta classificata della Serie A non andrà in Champions League: il contemporaneo trionfo della squadra di Gattuso e di quella di Fonseca nelle attuali edizioni di Champions ed .

Altre squadre

Attualmente il quadro appare piuttosto semplice. Se il Napoli, che deve ancora disputare l'ottavo di ritorno contro il , trionferà in Champions League, disputerà la competizione più importante anche il prossimo anno portando a cinque il numero di italiane. E lo stesso dicasi per la Roma in caso di successo in Europa League.

Se però entrambe dovessero arrivare fino in fondo in Europa e alzare il rispettivo trofeo, la situazione si complicherebbe. In Champions League andrebbero sicuramente la prima, la seconda e la terza della classifica, mentre la quarta, che attualmente è la , lascerebbe il posto agli azzurri e ai giallorossi. Scalando così in Europa League.

Uno scenario apparentemente complicato, ma non certo irrealizzabile. E chiaramente da tenere in considerazione, come una specie di asterisco, sull'esito finale della classifica di Serie A. La festa dell'Inter e soprattutto dell'Atalanta, insomma, non può ancora considerarsi completa.