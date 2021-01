Inter, ansia Lukaku: salta la Sampdoria, Roma a rischio

Dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento ma Lukaku salterà quasi certamente Sampdoria-Inter. L'obiettivo è recuperarlo per la gara contro la Roma.

Il 2021 dell' non poteva iniziare meglio: tre punti contro il , goal e spettacolo. A preoccupare Conte però è il problema muscolare accusato a Romelu Lukaku nel finale della gara di domenica pomeriggio.

Il centravanti belga, a segno anche ieri e attualmente secondo solo a Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori della , si è improvvisamente accasciato al suolo richiamando l'attenzione della panchina.

L'articolo prosegue qui sotto

Col risultato già in cassaforte, Conte ha ovviamente provveduto all'immediata sostituzione del suo gigante e nelle interviste post partita è sembrato piuttosto tranquillo sulle condizioni di Lukaku, escludendo un infortunio più serio.

Altre squadre

"Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento, vedremo domani se è a rischio per la o meno. L'abbiamo cambiato subito, non dovrebbe essere niente di grave".

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' però non verranno corsi rischi e Lukaku dovrebbe quindi restare fuori dalla trasferta di Genova. L'obiettivo semmai è riaverlo al top tre giorni dopo, quando a 'San Siro' nel lunch match della diciassettesima giornata arriverà la di Fonseca. Un altro esame sulla strada che porta allo Scudetto.

Esame a cui Conte spera di presentarsi col suo numero 9 regolarmente al centro dell'attacco. Contro la Sampdoria, invece, probabilmente toccherà ad Alexis Sanchez affiancare Lautaro Martinez. Il cileno, out da metà dicembre per l'ennesimo problema fisico, domenica era in panchina e dunque sembra completamente recuperato.