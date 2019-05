Inter, Altobelli furioso dopo la sconfitta di Napoli: "Fate piangere"

L'ex Inter Altobelli critica la squadra di Spalletti dopo la sconfitta per 4-1 sul campo del Napoli: "Una bordata di fischi non ve la toglie nessuno".

Caduta fragorosamente ieri sera al San Paolo sotto i colpi del , l' di Luciano Spalletti ha finito per essere scavalcata dall' in classifica, attirandosi così le critiche di una larga fetta della propria tifoseria.

In molti sui social hanno iniziato a contestare squadra e allenatore, con un messaggio molto diretto che è però arrivato da un ex calciatore che la maglia nerazzurra l'ha indossata in passato. A mostrare tutta la propria rabbia per la caduta dell'Inter è stato infatti Alessandro Altobelli, attraverso un tweet.

"Non ci resta che piangere, anzi Fate Piangere, ma noi siamo Testardi!!! Domenica saremo 80mila, mica siamo come voi!!! Vi inciteremo dall’inizio alla fine, state tranquilli, ma poi anche se vinciamo una BORDATA di fischi non ve la toglie nessuno, SIAMO MICA PIRLA, AMALA AL-TOBEL".

Vestita la maglia nerazzurra tra il 1977 e il 1988, periodo nel quale ha anche vinto uno Scudetto e due Coppe , 'Spillo' non è riuscito a trattenersi dopo aver assistito a una delle peggiori performance dell'Inter in questa stagione.

Ora al quarto posto a +1 sul , i nerazzurri domenica sera si giocheranno la qualificazione alla prossima a San Siro contro l' , in una gara che appare delicatissima, vista la voglia dei toscani di fare punti per conquistare un'insperata salvezza.