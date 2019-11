Inter, si allungano i tempi per Sensi: necessario un consulto specialistico

Stefano Sensi ancora ai box in casa Inter per un fastidio all'adduttore della gamba destra: necessario un consulto specialistico.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria dell' per quanto riguarda le condizioni fisiche di Stefano Sensi: il centrocampista nerazzurro avverte ancora un fastidio alla zona adduttoria della gamba destra, si allungano dunque i tempi di recupero.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Questo il comunicato del club sul centrocampista ex , ancora alle prese con un problema muscolare:

"Perdurando il fastidio alla regione adduttoria della gamba destra, si è deciso di effettuare un consulto specialistico".

Come confermato da Antonio Conte in conferenza stampa, Sensi sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico, ma sarà necessaria una visita specialistica per valutare il recupero del giocatore, che dunque rinvia il suo rientro in campo.