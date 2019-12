Inter ai sedicesimi di Europa League: le possibili avversarie

Retrocessa dalla Champions, ora l'Inter proverà a vincere l'Europa League: nerazzurri in prima fascia al sorteggio dei sedicesimi.

Non è riuscita a battere il , l' di Conte. In questo modo i nerazzurri sono stati retrocessi in visto il secondo posto dietro blaugrana e : ora attendono l'avversaria dei sedicesimi di finale, primo step per vincere la competizione conquistata l'ultima volta nel 1998.

Al sorteggio l'Inter sarà in prima fascia in virtù dei sette punti conquistati nella fase a gironi di Champions, che hanno permesso ai nerazzurri di essere tra le quattro migliori retrocesse. Ciò nonostante, i pericoli per la prima fase ad eliminazione diretta dell'Europa League sono comunque molteplici.

SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE: IL SORTEGGIO

Sulla carta pochi grossi pericoli dall'urna per l'Inter di Conte. I nerazzurri potrebbero affrontare squadre sì ben abituate a giocare le competizioni europei, ma non di prima fascia. Le squadre presenti nei due tornei sono del resto insidiose, ma nessuna che sovrasta le altre per tecnica e qualità complessiva.

Dalla Champions sono retrocesse alla pari dell'Inter sette squadre, tre di queste potrebbero essere l'avversaria nerazzurra ai sedicesimi: lo , forse la più ostica, il Bruges e il . Sempre relativamente alla occhio all' , ma non sono da sottovalutare neanche Cluj e Lisbona.

Più in basso , , Copenaghen ed APOEL Nicosia.

INTER, LE POSSIBILI AVVERSARIE

Ecco quindi le possibili avversarie del'Inter nei sedicesimi di finale di :