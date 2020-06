Inter, ad Appiano brilla Eriksen: tra i migliori nei test fisici

Nei primi giorni di lavoro nerazzurri si distingue il danese, fisicamente brillante e tra i più in forma nella rosa di Conte.

Il conto alla rovescia è iniziato: tra otto giorni, nel migliore dei casi, quello che si agurano ad Appiano Gentile, l' tornerà in campo. Il primo appuntamento sarà al San Paolo contro il in Coppa .

Tra i protagonisti di quella partita ci sarà anche Christian Eriksen, dopo un paio di mesi meno facili del previsto in una squadra nuova e in un ambiente ancora tutto da conoscere. Ora le carte sono cambiate.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', il danese classe 1992 è stato tra i migliori in queste prime settimane di allenamento. Lui, Lukaku, Barella e Sensi hanno fattto segnare i migliori risultati nei test fisici condotti alla Pinetina.

Una brillantezza in allenamento che ora il danese dovrà portare anche in campo sottoforma di prestazione. Al San Paolo, per il secondo esordio stagionale nerazzurro, potrebbe avere una maglia dal 1' ad attenderlo.

Conte in questi giorni lo avrebbe infatti provato tra i titolari, nel ruolo di interno sinistro del suo 3-5-2, ma con la licenza di svariare per tutto il campo e fare da rifinitore alle spalle di Lautaro e Lukaku, il duo da cui l'Inter riparte.

Questa volta però, rispetto a 4-5 mesi fa, c'è anche un Eriksen in più su cui Conte può contare. Non il danese a volte incerto visto nelle prime partite, ma un giocatore che ha ritrovato lo smalto di Londra. E smania per dimostrarlo anche in campo.