Inter a Cagliari ancora senza Icardi: obbligo vittoria per difendere il terzo posto

L'Inter deve dimenticare le polemiche di Firenze e il caso Icardi, l'obiettivo è vincere a Cagliari per mantenere a distanza il Milan.

Non sono stati giorni facili per l'Inter che, come se non bastasse il caso Icardi, ha dovuto fare i conti anche con le polemiche seguite alla svista dell'arbitro Abisso che è costata il pareggio in pieno recupero contro la Fiorentina.

Ecco perchè i nerazzurri, impegnati stasera nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A sul campo del Cagliari, devono assolutamente vincere. I tre punti infatti permetterebbero all'Inter almeno di mantenere le distanze dal Milan che insegue a - 2 dai cugini e sogna il sorpasso al terzo posto.

L'Inter, che giovedì prossimo sarà impegnata anche nell'andata degli ottavi di Europa League contro l'Eintracht, però deve ancora fare a meno di Icardi e dunque il peso dell'attacco sarà sempre sulle spalle di Lautaro Martinez.

Out anche Keita causa infortunio, dietro l'argentino giocheranno Perisic, il grande ex Nainggolan e Politano. A centrocampo Vecino è in vantaggio du Gagliardini mentre è aperto il ballottaggio sulla fascia destra tra D'Ambrosio e Cedric. Sulla sinistra Asamoah dovrebbe spuntarla su Dalbert.

Il Cagliari, una sola vittoria e ben 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, cerca invece pesanti punti salvezza ma Maran tra gli altri non può contare su Romagna, Castro, Birsa e Cerri: in attacco ci sarà la coppia João Pedro-Pavoletti, Thereau è recuperato ma partirà dalla panchina. Srna al suo posto sull'out destro, Cigarini favorito su Bradaric in mediana.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.