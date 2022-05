Integration Heroes Match, United Icons-Inclusion Icons finisce 2-4

Leo Messi alla fine non c'è, ma ci sono tanti altri campionissimi del passato. Da Andriy Shevchenko a Julio Cesar, da Clarence Seedorf a Lilian Thuram, da Pippo Inzaghi a Marco Materazzi, passando per Wesley Snejider e Francesco Totti. San Siro si illumina per la parata di stelle dell'Integration Heroes Match.

Alla fine a prevalere per 4-2, alla fine di 70 minuti suddivisi in due tempi da 35, è stata la squadra bianca guidata Fabio Capello, ovvero le Inclusion Icons, su quella blu allenata da Vincenzo Montella, ovvero le United Icons. A segno per primo Pippo Inzaghi per i blu, quindi la rimonta bianca con Seedorf, Matri e Gilardino. Eto'o ha accorciato per i blu, prima che Seedorf chiudesse i conti in extremis.

Una partita tra vecchie glorie, tra sorrisi e qualche capello bianco. Una serata all'insegna del relax. Presenti anche alcune stelle del calcio femminile, come Sara Gama, e personaggi del mondo dello spettacolo come Alessandro Cattelan, che nel finale si è visto pure annullare una rete.

Uno dei grandi protagonisti è stato proprio Samuel Eto'o, che prima della partita ha definito Andre Onana, prossimo portiere dell'Inter, "uno dei tre migliori al mondo, se non il migliore". San Siro ha invece riservato un'ovazione a Paulo Dybala, possibile rinforzo dell'Inter, a cui è stato dedicato uno striscione: "Ti aspettiamo... amala".

UNITED ICONS-INCLUSION ICONS 2-4

UNITED ICONS: Julio Cesar; Maicon, Kimpembe, Thuram, Bergamaschi; Sneijder, Pirlo, Totti, Dybala, F. Inzaghi, P. Kluivert.

INCLUSION ICONS: Onana; Zanetti, Gama, Materazzi, Candela; Seedorf, Cambiasso, Deco; Matri, Eto’o, Shevchenko.

Reti: Inzaghi (U), Seedorf (I), Matri (I), Gilardino (I), Eto'o (U), Seedorf (I)