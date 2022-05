Integration Heroes Match: Eto'o torna in campo a San Siro per l'uguaglianza

Dodici anni dopo il Triplete conquistato con la maglia dell'Inter, Samuel Eto'o torna in campo a San Siro per giocare una partita speciale, umanamente importante tanto quanto i trofei vinti in nerazzurro.

Si tratta dell'Integration Heroes Match, un incontro benefico organizzato dallo stesso Eto'o con lo scopo di valorizzare l'integrazione e l'uguaglianza all'interno del calcio, ponendosi contro ogni forma di discriminazione.

Il match si disputerà lunedì 23 maggio a San Siro, con la partecipazioni di altri grandi campioni come Javier Zanetti, Andrij Shevchenko, Pippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Leo Messi e Paulo Dybala.

Eto'o, oggi presidente della federcalcio del Camerun, ha scelto l'Italia e la Serie A (partner dell'evento) per portare avanti un progetto di inclusione e multiculturalità che parte da lontano con la Samuel Eto’o Foundation.

"Quelli che mi conoscono - ha detto Eto'o a margine della presentazione - sanno che i valori sono importanti per me, ancora prima di essere un campione. Ed il vero campione è quello che quando vince dà la mano e fa lo stesso quando perde. Tornare a San Siro mi dà tanta gioia, non pensavo che avrei avuto l'opportunità di tornare a giocare su questo campo. Ma il calcio riserva sempre belle sorprese".

I biglietti della partita sono disponibili online sul circuito Vivaticket, mentre per quanto riguarda la copertura televisiva saranno Sky Sport e TV8 a trasmettere l'evento in diretta.