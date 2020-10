Insulto omofobo a Martin: Donovan ritira la squadra dal campo

Brutto episodio di omofobia capitato durante l'incontro tra San Diego Loyal e Phoenix Rising, valido per la USL, seconda divisione del calcio statunitense: Collin Martin, centrocampista dei padroni di casa, sarebbe stato insultato dall'avversario Junior Flemmings.

Martin è un omosessuale dichiarato e l'epiteto che avrebbe ricevuto ha causato uno scossone: al rientro in campo dopo l'intervallo, sul risultato di 3-1 in favore, i giocatori del San Diego Loyal si sono inginocchiati nella loro metà campo in segno di vicinanza al compagno.

The @SanDiegoLoyal took a knee as the second half kicked off, then walked off the field in support of their teammate, Collin Martin, who was called a homophobic slur.



Here is that moment: pic.twitter.com/2uWbPGq6h4