Insulti razzisti sui social, Mikel scoppia in lacrime in diretta tv

L'ex centrocampista del Chelsea John Obi Mikel è stato vittima di insulti razzisti sui social dopo la gara vinta dal suo Trabzonspor.

Un altro grave caso di razzismo colpisce il mondo del calcio: questa volta lo spiacevole episodio arriva dalla , dove l'ex centrocampista del John Obi MIkel è stato preso di mira da alcuni tifosi sui social network.

Attualmente al Trabzonspor, Mikel è stato pesantemente insultato sul web dopo la vittoria ottenuta dala sua squadra contro il , big match della Super Lig tra due squadre in lotta per il titolo. Il giocatore è intervenuto poi ai microfoni di 'Turkish ' per denunciare il fatto ed è scoppiato in lacrime: "Ho ricevuto pesanti minacce, anche alla mia ragazza".

Successivamente Mikel ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo 'Instagram', un appello a tutto il mondo del calcio per sensibilizzare i tifosi: