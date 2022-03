Insulti razzisti in una partita di Prima Categoria: la squadra lascia il campo

Quella del razzismo è una piaga con la quale il mondo del calcio è costretto da troppo tempo a fare i conti. Episodi gravi accadono in ogni categoria e ne è purtroppo un esempio quanto capitato sabato in una partita che si è giocata in provincia di Campobasso.

La gara in questione, valida per il 21° turno campionato di Prima Categoria, ha visto protagoniste a Limosano, i padroni di casa del Sant’Angelo contro il Lokomotiv Riccia.

Un giocatore della compagine ospite di origine senegalese, Lamine Sow, nel corso del primo tempo è stato vittima di insulti di stampo razzista ed i suoi compagni di squadra, in segno di solidarietà, hanno deciso di abbandonare il terreno di gioco.

La Lokomotiv Riccia ha poi condannato l’accaduto attraverso un comunicato ufficiale.

“La società calcistica ASD Lokomotiv Riccia rende noto che, durante l'incontro di calcio contro il S. Angelo Limosano, è accaduto un episodio gravissimo.

Un nostro tesserato è stato più volte pesantemente offeso con frasi razziste da un giocatore della squadra avversaria.

La decisione di abbandonare la gara è stata UNANIME.

Episodi del genere non devono mai accadere, non bisogna giustificare e tantomeno minimizzare.

La società e tutti i calciatori condannano, senza scusante alcuna, ogni forma di razzismo. Abbracciamo calorosamente il nostro tesserato sperando che episodi del genere non si verifichino più”.

Il presidente della Lokomotiv Riccia, Giuseppe Potelandolfo, ha spiegato, in un’intervista rilasciata a ‘Primonumero’, come i suoi giocatori non se la siano sentita di continuare a giocare dopo l’accaduto.

“La nostra è stata una presa di posizione forte contro questi episodi di razzismo che nel 2022 non dovrebbero più succedere. I ragazzi non se la sentivano più di giocare, Lamine piangeva in panchina. Non fa niente se perderemo la partita a tavolino: il nostro è un progetto che va al di là del calcio, è un progetto sociale, volto sia a far giocare al calcio i ragazzi del paese sia a promuovere iniziative di solidarietà. Di recente abbiamo promosso una raccolta di beni per l’Ucraina”.