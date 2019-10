Insulti razzisti a Juan Jesus: tre anni di Daspo al colpevole

Il caso degli insulti razzisti a Juan Jesus aveva fatto molto parlare, soprattutto per la denuncia pubblica della Roma. I giallorossi avevano postato foto e nomi dell'account che aveva insultato il difensore, chiedendo il 'Daspo' a vita.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Oggi è arrivata la sentenza ufficiale: il titolare dell'account Instagram dovrà stare lontano dallo stadio Olimpico per 3 anni. La lo aveva denunciato alla Digos per minacce aggravate e stalking.

Bene denuncia e daspo per 3 anni all’autore dei commenti razzisti contro il difensore della @OfficialASRoma #JuanJesus. Nel calcio e a @Roma non c’è spazio per odio razziale e discriminazioni.