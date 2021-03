Insulti razzisti: conferita al figlio di Simy la cittadinanza simbolica di Crotone

Il sindaco di Crotone ha conferito al figlio di Simy la cittadinanza simbolica. Pochi giorni fa era stato vittima di pesanti insulti razzisti.

Ha fatto scalpore, qualche giorno fa, la vicenda che ha avuto per protagonista Simy. L’attaccante del Crotone infatti, dopo la sconfitta patita dai pitagorici contro il Bologna, ha pubblicato una ‘storia’ sul suo profilo Instagram con la quale ha voluto mostrare un messaggio contenenti pesantissimi insulti razzisti rivolti a lui e a suo figlio.

Le parole d’odio rivolte al giocatore e a suo figlio hanno lasciato sgomenti in molti e lo stesso Simy ha scelto proprio i social network per denunciarle e per rendere visibile a tutti il nome di colui che le aveva scritte.

A circa una settimana dall’accaduto, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha consegnato la cittadinanza simbolica al figlio della punta nigeriana.

“Io ringrazio veramente di cuore questo grande campione del Crotone. Domenica l’ho chiamato immediatamente quando ho saputo dell’accaduto. Un episodio spiacevole e mortificante per tutti noi che crediamo nei valori della democrazia e dell’antirazzismo. Per me è un onore averlo qui e a nome di tutta la cittadinanza, la giunta ed il consiglio comunale esprimo la piena solidarietà. Ci sono gesti inqualificabili che vanno condannati così come ha fatto Simy. Complimenti per il coraggio di aver denunciato, la giustizia farà il suo corso”.

Un gesto importante per dimostrare la massima vicinanza al giocatore e alla sua famiglia.