"Insulti razzisti a Elanga da un giocatore dell'Italia": l'accusa dalla Svezia Under 21

Il Ct della Svezia Under 21 ha denunciato pubblicamente il fatto, UEFA informata: "Insulto razzista da parte di un giocatore dell'Italia".

Brutto epilogo per Italia-Svezia Under 21, gara terminata sul punteggio di 1-1 martedì pomeriggio. Gli scandinavi infatti hanno denunciato un grave episodio di razzismo.

Secondo quanto raccontato da Anthony Elanga al termine del match, un azzurrino lo avrebbe apostrofato con insulti razzisti. Episodio immediatamente denunciato dal Ct della Svezia Under 21, Claes Eriksson.

"Abbiamo raccontato la nostra versione dell'accaduto e abbiamo presentato una relazione orale sia agli arbitri che ai delegati di gara. Ora siamo in attesa di una risposta attraverso il resoconto della partita dell'arbitro. Una volta arrivati, decideremo come procedere. Anche il responsabile della sicurezza Martin Fredman è informato dell'accaduto".

Il nome del giocatore azzurro protagonista dell'episodio, al momento, non è ancora stato reso noto. A questo punto non resta che aspettare l'evolversi della situazione per capire le possibili conseguenze di un gesto assolutamente da condannare.