Insulti razzisti durante Guimaraes-Porto: Marega abbandona il campo

Il razzismo torna prepotentemente e tristemente d'attualità nel calcio. Il caso arriva dal , durante la sfida tra Vitoria Guimaraes e . Al centro, Moussa Marega, attaccante dei Dragoes.

Il maliano è stato vittima di insulti razzisti dopo aver segnato il goal delll'1-2. L'attaccante ha esultato indicando il colore della sua pelle, dopo essere stato già insultato in precedenza. Poi ha chiesto il cambio, lasciato il campo e non ha proseguito la partita.

Uscendo dal campo ha mostrato due volte il dito medio ai tifosi, mente Sergio Conceiçao, allenatore del Porto urlava di vergognarsi a tutti i tifosi di casa.

Marega si è poi sfogato su Instagram nel post-partita.

"Vorrei solo dire a questi idioti che vengono allo stadio a urlare cose razziste, andate a farvi fottere 🖕🏾🖕🏾 E ringrazio anche gli arbitri per non avermi difeso e per avermi dato un cartellino giallo perché difendo il colore della mia pelle. Spero di non incontrarvi mai più su un campo di calcio! Siete una vergogna".