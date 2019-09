Insulti razzisti a Dalbert, l’Atalanta: “Noi contro ogni discriminazione”

L’Atalanta, con un comunicato, ha condannato quanto accaduto nel corso della gara con la Fiorentina: “La stupidità di pochi va combattuta”.

Il calcio italiano si ritrova a dover fare i conti con uno dei suoi problemi più gravi: il razzismo negli stadi. Dopo gli episodi verificatisi nelle scorse settimane che hanno visto Lukaku e Kessié bersagliati da cori e insulti, un altro caso è avvenuto domenica pomeriggio a Parma dove si è giocata Atalanta-Fiorentina.

Nel corso del primo tempo, dopo poco più di mezz’ora di gioco, l’esterno gigliato Dalbert dopo essere stato preso di mira da alcune persone presenti sugli spalti, ha richiamato l’attenzione dell’arbitro Orsato il quale, come da regolamento, ha deciso di sospendere per qualche minuti il match per dare la possibilità allo speaker dell’impianto di invitare i presenti a tenere un comportamento consono e ad evitare insulti di stampo razzista.

Un episodio, l’ennesimo negli stadi italiani purtroppo, che l’, a poco più di 24 ore dalla gara del Tardini, ha condannato con forza attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato della Società in merito a quanto avvenuto al Tardini di durante #AtalantaFiorentina. https://t.co/Onl9vvWJEp — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 23, 2019