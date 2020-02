Insulti razzisti a un avversario: Kiko Casilla squalificato per 8 giornate

La commissione ha stabilito una dura squalifica per il portiere del Leeds, che lo scorso 28 settembre ha rivolto insulti razzisti a Jonathan Leko.

Mano pesante contro Kiko Casilla, portiere del con un passato al . Il 33enne è stato squalificato per 8 giornate a causa di insulti razzisti nei confronti di un avversario.

Segui la Championship in diretta streaming su DAZN

I fatti risalgono allo scorso 28 settembre, quando la squadra di Bielsa ha sfidato il Charlton. Casilla avrebbe rivolto insulti razzisti a Jonathan Leko, attaccante avversario, durante la partita.

Altre squadre

La Football Association ha accusato il giocatore di aver infranto la regola E3, nonostante lo stesso portiere spagnolo si sia professato innocente più di una volta.

La commissione indipendente che ha stabilito la squalifica ha anche comminato al giocatore 60mila sterline di multa e una lezione educativa.

Il Leeds in un comunicato ha chiarito di non tollerare alcuna forma di discriminazione all'interno del club, ma anche ricordato che il calciatore stesso si è detto non colpevole.