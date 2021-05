Insulti razzisti a Mawuli: 10 giornate di squalifica per Santini del Padova

Il caso risale allo scorso gennaio nel match contro la Sambenedettese. La Procura Federale ha riaperto il fascicolo.

Dopo il caso di Michele Marconi del Pisa, il calcio italiano racconta di un'altra maxi squalifica per insulti razzisti. Questa volta a pagare è Claudio Santini, attaccante che gioca nel Padova, nel girone B di Serie C. Squalificato per le prossime 10 giornate.

Il caso riguarda quanto successo nella partita contro la Sambenedettese lo scorso 17 gennaio, in occasione della 19ª giornata, tra Santini e Shaka Mawuli, centrocampista della Sambenedettese.

L'arbitro Fabio Natilla non aveva notificato nulla nel reperto ufficiale della partita, ma nel post partita i dirigenti della Samb hanno denunciato alla stampa quanto accaduto, per poi notificarlo alla Procura Federale.

Il Padova in un comunicato, al quale è allegata una foto con un messaggio antirazzista dell'attaccante, ha preso posizione affermando che l'istruttoria sarebbe ancora monca, annunciando il ricorso alla Corte Federale.

Sambenedettese-Padova, pesante squalifica di 10 giornate per Claudio Santini. La Società farà appello.

Il comunicato: https://t.co/KV54OXwC6q pic.twitter.com/LizdOh2nvD — Calcio Padova (@PadovaCalcio) May 11, 2021