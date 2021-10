Insulti razzisti a Duncan: subito identificato il tifoso della Lazio

Un sostenitore della Lazio ha apostrofato il viola Duncan con un epiteto razzista dopo la gara: non potrà più accedere all'Olimpico.

Di nuovo un episodio di razzismo. E di nuovo, la vittima è un calciatore. Questa volta è toccato ad Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, apostrofato con epiteti razzisti da un sostenitore della Lazio poco dopo la gara di ieri sera.

Duncan stava parlando ai microfoni di DAZN per le classiche interviste in programma dopo il 90, quando dalle tribune dell'Olimpico un tifoso si è rivolto a lui in maniera razzista: "Negro di m***a!".

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', però, ogni parte in causa si è immediatamente attivata per far luce sulla questione. E così gli ispettori della Procura Federale, grazie anche alla collaborazione degli addetti alla sicurezza dell'Olimpico, sono riusciti a identificare il tifoso in questione già dopo la gara.

Come fatto sapere dalla Lazio, per il tifoso non sarà più possibile accedere allo stadio per assistere alle partite della Lazio. Possibile che nei suoi confronti scattino anche dei provvedimenti da parte delle autorità giudiziarie.