Insulti razzisti a Dalbert in Atalanta-Fiorentina: possibile indagine della Lega

La Lega potrebbe comminare una sanzione alla società Atalanta; intanto Infantino richiama tutti: "In Italia la situazione non è migliorata".

Un altro episodio di razzismo in dopo i casi di Lukaku e Kessié delle scorse settimane: stavolta tocca a Dalbert in Atalanta-Fiorentina. Il laterale della viola ha segnalato gli insulti razzisti e l'arbitro Orsato ha fermato la partita per un po', prima di farla rimonciare.

Poco prima della mezz'ora di gioco, sul risultato di 0-1 per la , Dalbert ha segnalato l'accaduto all'arbitro, dopo i buu di alcuni spettatori dello stadio Tardini.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', potrebbe anche arrivare una multa per l'. Secondo le norme attuali, dipende tutto da ciò che ha sentito Orsato per ipotizzare eventuali sanzioni alla Dea. Ciò che ha ascoltato finirà nel referto che consegnerà al giudice sportivo, che poi dovrà decidere come procedere: non è escluso che chieda ulteriori accertamenti prima di valutare se comminare una sanzione alla società.

In tutto questo è intervenuto anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, ai microfoni di 'Rai Sport' nella serata di domenica. La sua è una condanna senza "se" e senza "ma".