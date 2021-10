Insulti a Koulibaly: il Giudice Sportivo attende l'esito delle indagini

Il Giudice Sportivo non si è pronunciato sugli insulti razzisti rivolti a Koulibaly da alcuni sostenitori della Fiorentina. Decisione rinviata.

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere quanto accaduto al termine della sfida valida per il settimo turno del campionato di Serie A che ha visto protagoniste Fiorentina e Napoli.

Dopo il triplice fischio finale, sono stati avvertiti distintamente degli insulti di stampo razzista rivolti al difensore del azzurro Kalidou Koulibaly.

Era attesa per oggi la decisione del Giudice Sportivo in merito all’accaduto e in realtà tutto è stato rinviato a quando sarà stato reso noto l’esito dell’indagine aperta dalla Procura Federale della FIGC nella giornata di lunedì.

Lo si evince dal comunicato emesso dallo stesso Giudice Sportivo.

“In riferimento ai cori di natura discriminatoria nei confronti del calciatore Koulibaly Kalidou;

ha preso atto dell’apertura di apposito procedimento di indagine da parte della Procura Federale volto all’accertamento dei fatti e all’individuazione dei soggetti responsabili, riservandosi in esito al procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza”.

Il Giudice Sportivo ha invece inflitto una multa alla Fiorentina ma per i cori intonati all’indirizzo dei sostenitori del Napoli.