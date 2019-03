Insulti agli addetti all'antidoping: Snodgrass indagato dalla Football Association

Il trequartista del West Ham, Robert Snodgrass, è indagato dalla Football Association per aver rivolto degli insulti agli addetti all'antidoping.

Robert Snodgrass è finito sotto indagine da parte della Football Association inglese per aver rivolto degli insulti agli addetti agli antidoping.

Il trequartista del West Ham, 27 presenze e 2 goal in questa stagione di Premier League, secondo quando annunciato in un comunicato diffuso dalla FA, dovrà scontare un turno di squalifica e pagare 8mila euro di multa.

L'incidente sarebbe avvenuto il 6 febbraio scorso al centro d'allenamento del West Ham. Secondo la 'BBC', Snodgrass avrebbe insultato gli addetti all'antidoping, ma non sarebbe stato in calendario per essere controllato e nemmeno si sarebbe rifiutato di svolgere il test.

Il trequartista ex tra le altre di Aston Villa e Hull City avrà tempo fino al 18 marzo prossimo per fare ricorso e vedersi togliere la giornata di squalifica, con multa, al momento pendenti.