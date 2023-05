Insulti ad Alderweireld dopo Anversa-Genk: "Tua figlia se ne andrà questa settimana"

Il difensore belga insultato dopo il goal nel big match del campionato belga: "Tutto ha un limite, minacciare la mia famiglia va oltre".

L’Anversa batte il Genk in casa di misura ed effettua il sorpasso in vetta alla classifica del campionato belga.

Tra i marcatori della sfida giocata ieri e terminata 2-1 in favore dei padroni di casa c’è anche Toby Alderweireld, autore di una delle due reti dell’Anversa. L’ex Tottenham ha realizzato il calcio di rigore e contribuito alla vittoria dei suoi.

Al termine della gara, però, la gioia per il successo ed il primo posto si è trasformata in rabbia e frustrazione per i numerosi insulti ricevuti dal difensore sui social.

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso Toby Alderweireld attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram.

"Tua figlia se ne andrà questa settimana. Non puoi vincere senza un arbitro al tuo fianco. Hai rovinato l'intero Mondiale al Belgio perché sei così lento e un pezzo di m****, figlio di p******".

Il difensore classe 1989 ha pubblicato uno screen in cui compare uno dei tanti messaggi ricevuti.

“Tutto ha un limite. Posso sopportare molto, ma minacciare la mia famiglia va oltre. Non capisco perché scrivi questo e cosa vuoi ottenere con questo”.

Una brutta pagina scritta dai tifosi del Genk, che non hanno digerito il k.o contro l’Anversa e si sono scagliati contro l’avversario.