Insigne, videomessaggio al bambino-tifoso in lacrime: "Ti prometto un grande campionato"

Il piccolo Mario era stato ripreso in lacrime durante Napoli-Fiorentina, Insigne lo ha consolato: "Mi spiace per il risultato, tornerai a sorridere".

Nella serata di sabato il ha vissuto dei momenti difficili: il ritrovato entusiasmo della ha scoperchiato le fragilità della squadra partenopea, che è crollata sotto i colpi di Chiesa e Vlahovic nel 2-0 della 'Viola'.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una serataccia per il 'San Paolo' ed in particolare per il piccolo Mario, il bambino che è stato ripreso più volte dalle telecamere con il volto in lacrime a causa della disfatta della propria squadra del cuore. Nella giornata odierna Lorenzo Insigne, da vero capitano azzurro, ha voluto mandare un messaggio al piccolo tifoso tramite un video postato sui social dal fratello.

"Ciao Mario, volevo farti tantissimi auguri di buon onomastico. Mi spiace se per il risultato ti sei messo a piangere, ma ti promettiamo che da qui alla fine faremo un grande campionato e tornerai a sorridere con noi. Ti aspettiamo allo stadio, ciao e un abbraccio".

La promessa di Insigne al baby-tifoso è quella di tramutare la rabbia e la delusione degli ultimi risultati in carburante per le prossime vittorie e le lacrime del piccolo Mario in grida di gioia per i goal dei propri beniamini. La promessa di Insigne è fatta, ora il Napoli deve riconquistare i propri tifosi sul campo e non più a suon di parole.