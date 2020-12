Insigne segna ma non esulta: "Sono triste e deluso, dovevamo fare di più"

Il suo goal ha evitato al la terza sconfitta consecutiva che avrebbe ufficialmente aperto la crisi, ma Lorenzo Insigne al termine della gara contro il non ha nessuna voglia di festeggiare.

Il capitano azzurro, intervistato da 'Sky Sport', anzi non nasconde tutto il suo rammarico per quella che ritiene un'occasione persa.

“Ho fatto un bel goal, ma sto male, sono triste perché potevamo e dovevamo fare di più per prenderci la vittoria. Non sto pensando al goal fatto, dispiace per i due punti persi. Dovevamo fare tutti di più, penso che siano più due punti persi che guadagnati. Dobbiamo dare tutti un po’ di più. Io in primis e tutti dietro. Ce l’abbiamo, non possiamo sprecare questi punti”.